Solaro

SOLARO – Appuntamento domenica 1 settembre per la 13esima edizione della Strasolaro, evento organizzato in collaborazione con Seim e Avis Solaro.

Manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti, quest’anno la corsa si dividerà su due percorsi, uno di 7.5 km ed un secondo di 13 (ricalcando il tracciato del primo, ma ripetendolo due volte). La partenza è fissata dal centro sportivo di corso Berlinguer, per poi affrontare via Borromeo, risalire corso Italia e addentrarsi sulle piste del Parco delle Groane, con rientro che prevede un passaggio dalla chiesetta di San Pietro e l’attraversamento del Parco Vita. Previsto anche un minipercorso per bambini di 2 km.

Il ritrovo è fissato dalle 8.15, ci sarà poi il riscaldamento con In x Aut e a seguire la partenza. Al rientro invece rinfresco finale per tutti i partecipanti con un Pasta Party. Per quanto riguarda le iscrizioni, apriranno giovedì 29 agosto dalle 16 alle 18 e sabato 31 agosto dalle 10 alle 11.30, ma per singoli partecipanti sarà possibile iscriversi anche domenica 1 settembre alla partenza. I gruppi (almeno 12 partecipanti) invece sono invitati a iscriversi entro sabato 31 agosto.

Christian Caronno, assessore allo Sport: «Ritornano gli appuntamenti podistici di cui andiamo tanto fieri. Durante la scorsa amministrazione, l’assessore Christian Talpo ha svolto un egregio lavoro di organizzazione e raccordo con le associazioni e infatti gli eventi ne hanno sempre giovato, confermandosi e crescendo. La StraSolaro sarà il nostro primo appuntamento dopo l’estate e invitiamo solaresi e non a partecipare, sarà per tutti un grande divertimento.

Ringraziamo per il coinvolgimento e l’apporto le associazioni ed i volontari che contribuiscono al programma ed all’organizzazione».