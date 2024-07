news

Sembra che le meme coin stiano tornando alla ribalta grazie anche all’ultima impennata di Bitcoin. In questo articolo, analizzeremo cinque meme coin che potrebbero prepararsi per una mossa importante questa settimana.

1. WienerAI (WAI)

Il primo token della nostra lista è WienerAI (WAI), una meme coin che combina la tecnologia dell’intelligenza artificiale con l’umorismo canino. Questa coin è nella fase finale della sua prevendita, mancano infatti pochi giorni alla conclusione.

Ciò significa che c’è solo un tempo limitato per acquistare i token WAI con uno sconto. Gli oltre 7 milioni di dollari raccolti finora testimoniano l’interesse degli investitori.

L’attrazione principale del progetto è il suo bot di trading basato sull’intelligenza artificiale, che promette di aiutare i trader ad affrontare al meglio il mercato. È quasi come avere un assistente commerciale personale disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

WienerAI offre anche premi di staking, con rendimenti annuali stimati del 145%. Se il team di WienerAI riuscirà a mantenere le promesse e a mantenere lo slancio, WAI potrebbe diventare una meme coin con un potenziale esplosivo una volta lanciata sul mercato

2. MAGA (MAGA)

La prossima meme da monitorare è MAGA (MAGA). Questa meme coin PolitFi è stata recentemente al centro dell’attenzione dopo l’attentato a Donald Trump: MAGA ha avuto un’impennata e attualmente ha raggiunto un prezzo di $ 0,000169.

Tuttavia, con gli eventi recenti, questo valore potrebbe aumentare.

Anche l’abbandono di Joe Biden dalla corsa presidenziale potrebbe essere visto come un segnale rialzista per MAGA. Con oltre 20.000 titolari, MAGA ha anche una base fedele che farebbe ingelosire le meme coin più piccole.

Quindi MAGA potrebbe essere in linea per un rilancio considerevole se emergessero condizioni favorevoli.

3. Base Dawgz (DAWGZ)

Il prossimo è Base Dawgz (DAWGZ), una meme coin che ha fatto parlare di sé nella sua fase di prevendita. Questo token multi-chain è ospitato principalmente su Base ma può operare anche su Ethereum, Solana, Avalanche e BNB Chain.

Non sorprende che questa impostazione abbia attirato l’attenzione degli investitori. La prevendita del progetto ha raccolto finora oltre 2,6 milioni di dollari e offre token DAWGZ per soli 0,006405 dollari ciascuno.

Ad aumentare l’hype attorno a Base Dawgz c’è il protocollo di staking integrato. Coloro che investono in DAWGZ durante la prevendita possono mettere in staking immediatamente i propri token e generare rendimenti annuali stimati del 1,225%.

Sono già stati bloccati più di 137 milioni di token DAWGZ. Con una presenza crescente sui social media, Base Dawgz è l’ennesima meme coin che potrebbe esplodere nel giro di poco tempo.

4. Turbo (TURBO)

Turbo (TURBO) è un’altra meme coin che sembra destinata a riprendersi. Questo token basato sull’intelligenza artificiale è aumentato del 74% nell’ultima settimana e ora ha raggiunto il valore di $ 0,0070.



Turbo è stato creato utilizzando il modello GPT-4 di OpenAI e vale $ 69. Ma perché ne sono tutti così entusiasti?

Non sembra esserci una ragione chiara, ma potrebbe essere dovuta all’elemento riconducibile all’intelligenza artificiale o al fatto che non ci sono commissioni sulle transazioni. Indipendentemente dal motivo, Turbo è da monitorare in quanto potrebbe registrare un nuovo rally nei prossimi giorni.

5. Shiba Shootout (HIBASHOOT)

A completare la classifica c’è Shiba Shootout (SHIBASHOOT). Questa non è la solita meme coin: è un ecosistema completo del selvaggio West con funzionalità play to earn. La caratteristica principale di Shiba Shootout è il suo gioco crypto chiamato “Shiba Sharpshooter”.

Il gioco è già disponibile su Google Play e App Store, ma verrà aggiornato con le funzionalità Web3 entro la fine dell’anno. Ciò significa che i giocatori potranno guadagnare token SHIBASHOOT mettendo in mostra le loro abilità nel mondo virtuale di Shiba Shootout.

Ma il divertimento non finisce qui. L’ecosistema avrà anche un protocollo “Cactus Staking” e “Lucky Lasso Lottery” che offriranno grandi premi. Non c’è da stupirsi che finora il progetto abbia raccolto oltre $ 730.000 in prevendita.

Con i token SHIBASHOOT in offerta per soli $ 0,0196, questa meme coin unica potrebbe essere una da tenere d’occhio man mano che la sua prevendita procede.