L’Fbc Saronno continua a pescare in casa Magenta, infatti, dopo gli arrivi di Pedrocchi e Ortolani, si unisce ai biancocelesti anche Pietro Favilla, classe 2003. L’esterno offensivo contribuirà ad aumentare la qualità e le opzioni d’attacco a disposizione del mister Varaldi. Favilla porta con sé non solo le sue eccellenti doti tecniche, ma anche l’esperienza di una recente promozione in Serie D, ottenuta proprio con i gialloblù.

In passato, Favilla ha indossato anche le maglie del Legnano, del Vis Nova e della Varesina.