Grazie a questa partnership, si legge in una nota del club calcistico di Venegono Superiore “tutte le squadre rossoblù dalla prima squadra al progetto Kids riceveranno grazie alla fornitura diil materiale tecnico sportivo griffato Adidas. Il nostro ufficio marketing in collaborazione con Yop si è occupato della realizzazione delle nuove maglie da gara per tutte le categorie. Un rinnovamento continuo per far crescere sempre di più l’immagine della nostra società. Tutti gli articoli saranno disponibili per la vendita nei prossimi mesi”.