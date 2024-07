iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona informa tutti i cittadini che, a causa di un ritardo, gli avvisi di pagamento della Tari (Tassa rifiuti) per l’anno 2024 potrebbero essere recapitati oltre la data di scadenza della prima rata, prevista per il 31 luglio.

“Nonostante il ritardo nella consegna degli avvisi, i cittadini potranno effettuare il pagamento senza incorrere in maggiorazioni dell’importo dovuto. Sarà possibile utilizzare il modello F24 ricevuto per effettuare il pagamento in tutta tranquillità” specificano dal Comune. Per qualsiasi informazione o chiarimento, è possibile contattare l’ufficio tributi del Comune di Castiglione Olona. Gli operatori saranno disponibili al numero telefonico 0331824801 (interno 4) o tramite email all’indirizzo [email protected].

(foto archivio: una immagine del Municipio di Castiglione Olona)

