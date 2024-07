Cronaca

CESATE – Oltre 300 grammi di sostanze stupefacenti, un machete e materiale per confezionare le cose. È questo quanto ritrovato dai carabinieri della compagnia di Rho durante una operazione di controllo del territorio svolta nei boschi del parco delle Groane, tra Cesate e Solaro.

Lo scenario che si è presentato è quello che spesso si ritrova nelle aree bazzicate dagli spacciatori: un bivacco, utilizzato dagli spacciatori per gestire i loro traffici e ora smantellato, in cui sono stati ritrovati 29 grammi di cocaina e 360 grammi di sostanza da taglio, in quattro pacchi di cellophane, un machete dalla lunghezza di 46 centimetri e un coltello dalla lunghezza di 29 centimetri, ma anche del materiale per il confezionamento delle dosi.

Il tutto è stato sequestrato dai militari dell’Arma.

