Cronaca

ORIGGIO – Se ne parla sui social, del raid notturno avvenuto l’altro ieri alla periferia di Origgio dove si concentrano diversi locali dalla movida dei giovani. Dopo una bella serata trascorsa in compagnia, per diversi ragazzi che avevano posteggiato le loro auto in zona, ci si trova a poca distanza dall’ex statale Varesina, la brutta sorpresa, con danneggiamenti alle vetture, di un paio se ne sono anche perse le tracce.

Nel mirino, tra le altre, anche una vecchissima Fiat 600: difficile capire rompendo il vetro cosa volessero fare i ladri, ovvero su rubarla o rovistare nell’abitacolo.

(foto: una delle auto prese di mira durante la notte alla periferia di Origgio)

28072024