SARONNO – La Rete Mondiale di Preghiera del Papa della Diocesi di Milano e della Regione Lombardia si rallegra per la notizia che fa della Basilica Santuario Beata Vergine dei Miracoli di Saronno una Chiesa Giubilare dove poter ricevere l’indulgenza plenaria come nella Basilica di San Pietro di Roma dal 29 dicembre 2024 (apertura del giubileo in diocesi) al 6 gennaio 2026.

L’ altra Chiesa Giubilare della Zona IV della Diocesi di Milano sarà la Basilica Santuario Beata Vergine Addolorata di Rho.

Il Santuario di Saronno e quello di Rho sono accomunati sia dalla devozione popolare che dal fatto di essere stati nominati recentemente Centri Locali della Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera) per la presenza ultradecennale di incontri dedicati alla spiritualità del Sacro Cuore di Gesù e alla preghiera secondo l’ intenzione mensile del Papa, dei Vescovi e per il Clero.

Papa Francesco proprio il 2 luglio ha approvato in maniera definitiva il nuovo Statuto che fa dell’opera pontificia RMPP una fondazione vaticana a servizio di tutte le chiese diocesane tramite gli uffici nazionali e le conferenze episcopali. Nella proposta pastorale dell’ Arcivescovo di Milano Mons. Mario Enrico Delpini per l’anno pastorale 2024-2025 intitolata “Basta con la guerra – Basta. L’amore che salva e il male insopportabile” scrive: “L’indizione dell’anno del Giubileo ordinario con la Bolla pubblicata da papa Francesco il 9 maggio 2024 Spes non confundit, “La speranza non delude” (Rm5,5), offre a tutti la grazia di farci pellegrini di speranza. Desideriamo accogliere i doni di grazia, gli inviti a conversione, le indulgenze che sono offerte e perciò abbiamo bisogno di comprendere e di partecipare a quegli eventi che ci consentiranno di purificare la nostra vita e di far risplendere la speranza che non delude”.

Il saronnese Raffaele Pier Luca Di Francisca membro del Consiglio Nazionale Rmpp Italia, nonché Delegato Regionale e Coordinatore Diocesano, esorta i fedeli con queste parole: “Il Giubileo della Chiesa universale 2025, che è stato preparato spiritualmente da un anno dedicato alla preghiera e dal Giubileo del Sacro Cuore di Gesù (iniziato il 27 dicembre 2023) per i 350 anni delle apparizioni di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, è una occasione propizia per riscoprire la grazia di Dio che dal Cuore di Gesù si riversa in noi specialmente nell’Eucarestia, sotto lo sguardo materno di Maria e avvolti dalla presenza paterna di Dio che vuole riempire le nostre esistenze del suo Spirito. Un tempo per giubilare e ringraziare la Santissima Trinità per i doni ricevuti: un movimento di riconciliazione cosmica che metta al centro il Creatore dell’universo ma anche il nostro rapporto con le creature e con la creazione”.

L’ anno che si apre al Santuario Beata Vergine dei Miracoli di Saronno sarà un anno di grazia. La Rmpp della Zona IV diretta da Don Emilio Giavini propone in Santuario nei primi giovedì del mese che andranno da ottobre a giugno un incontro serale che inizierà alle 20,30 con il S. Rosario e proseguirà con la S. Messa e l’ Adorazione Eucaristica. Prima della conclusione dell’ incontro un testimone che incarna il tema dell’ intenzione mensile di preghiera del Papa racconta la sua storia. Invece al Santuario Beata Vergine Addolorata di Rho è previsto il 1° Convegno Diocesano che si svolgerà sabato 12 ottobre e che sarà condotto da Don Luca Broggi Direttore Diocesano. Per info [email protected]

