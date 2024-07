Città

SARONNO – Commosso e sentito momento di condivisione sabato pomeriggio al “campetto” del Parco Aquilone per dare l’ultimo saluto a Gianfranco Ronda, deceduto all’alba di venerdì 26 luglio.

Parenti e amici, più di 60 persone, hanno partecipato alla commossa commemorazione, ricordandone la figura, la dirittura morale, la generosità verso la comunità e l’impegno civico come volontario della protezione civile.

Nella sede della “sua” associazione L’Aquilone, di cui è stato fondatore e continuo promotore, i due figli, Giorgio e Paolo, hanno avuto modo di ringraziare tutti gli intervenuti per l’affetto e il cordoglio che che hanno voluto mostrargli.

Non sono mancati interventi di alcuni amici di vecchia data che hanno condiviso esperienze ed aneddoti, tra cui il più curioso e divertente è stato quando in vacanza in Calabria, ad un controllo, risultò avere la patente scaduta, proprio lui, più che stimato vigile urbano di Milano.

La sua passione per i funghi era ben nota a tutti, ma il mistero dei sentieri segreti sulle montagne di Borgo Val di Taro, dove era nato e dove ogni anno tornava per andare a raccoglierli, è gelosamente custodito in una agendina, su cui annotava meticolosamente luoghi e date. Il suo ricordo rimarrà indelebile nel cuore di tutti.

