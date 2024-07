SARONNO – Annuncio sportivo su Facebook dove si cerca… un portiere. La società sportiva dilettantistica Lokomotiv Saronno Asd cerca per la stagione 2024/2025 un portiere con esperienza disposto a giocarsi il posto in squadra.

Si richiede l’impegno di una sera a settimana per allenamento (a Saronno) e il giorno della partita (solitamente in orario serale e in giorno feriale). Trasferte brevi nel territorio comasco. Se interessati potete scrivere un messaggio alla società su Facebook o Instagram.