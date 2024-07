Città

SARONNO – Con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, la Cooperativa La Nuova Cantoni ha voluto sottolineare il raggiungimento del tetto dell’immobile che sta costruendo da circa un anno sull’area ex Cantoni in via Marzorati. Erano presenti il presidente della Cooperativa e del Consorzio Abitare Bruno Rampoldi, la progettista dell’edificio architetto Laura Gianetti, il titolare dell’impresa Boaglio Costruzioni Saverio Boaglio, i consiglieri e i soci della cooperativa.

Sono stati completati i 5 piani dell’edificio e a giorni verrà installata la copertura sulla quale saranno posizionati pannelli fotovoltaici. Il riscaldamento e il raffrescamento sarà a pompa di calore il che permetterà di non allacciarsi alla rete gas. Al piano piloty sono previsti locali di servizio e spazi comuni (co-working e assemblee, palestra, deposito bici, ecc). La consegna degli appartamenti è prevista per la metà del 2025.

“Nei prossimi giorni – ha dichiarato il Presidente Bruno Rampoldi – incontreremo la proprietà dell’area e il Comune per definire nel dettaglio la tipologia e il cronoprogramma degli interventi da effettuare nel contesto circostante il nostro immobile. C’è da realizzare la nuova piazza pedonale in direzione di Piazza Borella, c’è da sistemare via Marzorati rendendola a doppio senso in modo da consentire l’accesso ai nostri box, c’è soprattutto da condividere la progettazione di dettaglio del parco urbano che occuperà la metà circa dell’intera area arrivando fino a Via Miola. Con la proprietà Sarin – ha concluso Rampoldi – parleremo anche di nuove iniziative. Come Consorzio Abitare stiamo infatti valutando la possibilità di intervenire anche sulla porzione di edilizia libera prevista a nord dell’area dismessa.”

Nell’ambito del piano integrato Cantoni è prevista anche la realizzazione di uno studentato universitario e di un centro anziani. Per quest’ultimo si era pensato di destinare l’unico fabbricato della vecchia Cantoni al momento non demolito ma si sta valutando anche di progettare un edificio ex novo.

