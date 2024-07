Cronaca

SARONNO – Cade della bicicletta e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata la scorsa notte, erano le 0.10, ad una ragazza di 26 anni che stava percorrendo via Sampietro al quartiere Matteotti. E’ stata soccorsa da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, non è apparsa in pericolo. Il sinistro si è verificato nei pressi del centro sportivo Matteotti.

Due incidenti con feriti ieri a Limbiate. Alle 20.40 in via Dante auto fuori strada con 47enne contuso; alle 19.25 in via Garibaldi è stato investito un ciclista di 34 anni, finito all’ospedaled i Garbagnate Milanese con contusioni non gravi.

La notte scorsa in via 4 novembre a Uboldo auto fuori strada, è rimasto lievemente contuso un uomo di 53 anni; il fatto si è verificato alle 1.55. Sul posto oltre all’ambulanza della Croce rossa di Saronno sono arrivati anche vigili del fuoco del distaccamento saronnese ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

