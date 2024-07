Bertazzoni Collecchio – Mkf Bollate

Bollate non dà scampo alla formazione emiliana, da poco affidata alla guida di Loredana Auletta. In gara 1 la partita è di fatto chiusa già alla prima ripresa, quando la capoclassifica segna addirittura 9 punti, dopo che Collecchio aveva battuto due delle tre valide totali, senza sfruttarle. La mattatrice della partita è al giapponese Mikiko Eguchi. La lead-off del Bollate chiude a 3 su 3 con 4 RBI e nella serie delle proprie battute valide manca solo il doppio per completare il cycle. L’apertura è un triplo, seguito da 3 singoli (uno dei quali ancora sua), due doppi (Silvia Torre e Elisa Cecchetti) e 3 basi ball. Al quarto si chiudono i conti con il fuoricampo della giapponese, che spinge a casa anche Lucia Polini (doppio) e fissa l’11-0.

Meno ampio il divario di gara 2, ma comunque partita scontata e messa in ghiaccio già alla secondo ripresa quando, dopo il big-inning da 9 in gara 1, è arrivato un altro big-inning da 6 punti: Giulia Koutsoyanopoulos colpita (poi eliminata rubando), Silvia Torre in base gratuita, Delia Manera singolo, Irene Costa in base gratuita e basi piene; Mikiko Eguchi con un singolo porta a casa i primi due punti, Laura Bigatton con un singolo il terzo, Elisa Cecchetti con un doppio altri due e infine è Giulia Longhi, con un singolo a completare l’opera. Collecchio al cambio campo ci prova e segna un punto grazie a un singolo di Hannah Marsteller, ma sulla pedana bollatese Greta Cecchetti non ha alcuna intenzione di lasciare spazio alle mazze emiliane e completa la partita con 13 K. Termina 6-1.

Italposa Forlì – Rheavendors Caronno

Bella staffetta tra le azzurre Ilaria Cacciamani e Alexia Lacatena sulla pedana di Forlì nella prima partita, che le romagnole vincono 6-1: 11 strike-out in totale e solo 4 valide subite. I punti per l’Italposa arrivano subito, grazie a un singolo a basi piene di Noemi Cortesi, dopo che la prima corsa a casa era arrivata, sempre con le basi piene, con un colpito di Bianca Messina Garibaldi. Al secondo un solo-homer di Noemi Giacometti porta a 4 punti di margine e al terzo è un doppio di Laura Vigna a fare sì che Forlì vada avanti 6-0. Il punto della “bandiera” per Caronno arriva al quarto con un singolo di Chiara Ambrosi, ma non c’è margine per la rimonta.

Alexia Lacatena e Ilaria Cacciamani si alternano in pedana anche in gara 2, mentre la Rhea oppone Iraimis Diaz Nunez. Non cambia il risultato finale. Vince Forlì con un risultato meno netto, ma quasi mai in discussione: 3-1. È Kylie Milano a battere a casa i prime due punti a basi piene al secondo inning. Dopo che l’Italposa ha tentato di segnare giocando corto con il bunt a basi piene di Ilaria Rubanu (eliminata a casa Lacatena), arrivano il doppio di Milano e una eliminazione in diamante (con RBI) di Laura Vigna per portare le romagnole avanti 3-0. Con un homer di Yuruby Alicart, Caronno reagisce immediatamente nella parte alta del terzo, ma non riesce ad andare oltre. Doppietta forlivese e allungo al terzo posto.

Macerata – Mia Office Blue Girls Pianoro

Bella vittoria in rimonta per Macerata, nella prima delle due sfide contro Pianoro. Le emiliane battono anche più valide, cominciando alla prima ripresa, quando si portano in vantaggio con un singolo di Eva Trevisan e un doppio di Priscilla Brandi. Un solo homer di Regan Patricia Dias pareggia i conti. Poi con i singoli di Felicia Di Pancrazio e Brandi, sommati a un paio di errori, Pianoro prova ad allungare al terzo e segna anche al quarto con i tripli di Logan Moreland e Di Pancrazio, fino a portarsi sul 7-1. Un vantaggio ampio che non è sufficiente: nella parte bassa del quarto con in singoli di Elisa Grifagno e Gioia Tittarelli e i doppi di Chiara Giudice e Alisya Terrenzio arrivano i primi 3 punti. Al sesto Macerata ne mette insieme altri 4 con 2 basi ball, una intenzionale, 3 singoli e un doppio (in apertura di Alicia Marie Peters) e porta a casa la vittoria 8-7.

Si riscattano le bolognesi nella seconda partita, quella nel corso della quale vanno in pedana le lanciatrici straniere. È una partita nella quale la partenza in vantaggio delle Blue Girls rimane un traguardo tagliato con il punteggio di 9-2. Sono Felicia Di Pancrazio (singolo) e Priscilla Brandi (triplo) ad aprire il tabellino. Al terzo si va sul 4-0 e poi, dopo un fuoricampo da un punto di Logan Moreland al quinto, la stessa Moreland spinge a casa Giada Acanfora con un triplo per aprire il settimo, che si chiude con i doppi back-to-back di Brandi e Luna Oliveti che fissano il risultato e il pareggio che permette alla Mia Office di sfruttare la doppia sconfitta di Caronno a Forlì e consolidare la quarta posizione in classifica.

(foto: Chiara Rusconi del Saronno)

28072024