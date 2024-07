Cronaca

TURATE – La scuola materna San Giuseppe Cottolengo nuovamente vittima di furto: si tratta della quinta volta in pochi mesi. Una situazione insostenibile per la fondazione, che si trova nuovamente a fronteggiare i danni recati dai malviventi.

I ladri, infatti, si sono introdotti nella struttura distruggendo il vetro di una finestra: l’obiettivo del colpo era, probabilmente e come già in passato, la dispensa, con il tentativo di rubare del cibo. Tuttavia, questa volta, l’allarme antifurto ha messo in allerta l’istituto di vigilanza che si sono recati sul luogo con una volante, facendo sì che una volante si recasse, al più presto, sul luogo. I ladri, rimasti, così, senza bottino, sono stati messi in fuga.

Se il colpo è stato vano, non mancano, infatti, i danni: non solo il vetro, ma anche una porta è stata manomessa. Inoltre, riportano dalla fondazione, è stata sfondata una grata che, dopo i precedenti colpi, si era provveduto a rinforzare, distruggendo così anche una parte del muro. Fortunatamente, però, il tentativo di furto non ha recato disagi ai bambini del centro estivo.

(foto archivio)

28072024