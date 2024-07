La piattaforma leader nella divulgazione crypto, 99Bitcoins ($99BTC), sta entrando nella fase finale della sua prevendita che si concluderà il 6 agosto.

Dall’avvio della prevendita ad aprile, 99Bitcoins ha raccolto 2,5 milioni di dollari attraverso il suo token nativo, $99BTC. Il token è al centro del suo innovativo modello “learn to earn”, basato sull’offerta agli utenti di corsi di formazione esclusivi, segnali di trading, gruppi VIP, assistenza e altro ancora.

Attualmente al prezzo di $ 0,00115, il token vedrà un aumento finale di $ 0,00116 in quest’ultima fase della sua ICO. Tuttavia, 99Bitcoins prevede un incremento della liquidità che potrebbe far aumentare significativamente il suo valore.

Vai alla prevendita di 99Bitcoins

Bitcoin ha registrato un leggero calo negli ultimi giorni, scendendo al di sotto di 67.000 dollari, specialmente dopo la notizia che Mt. Gox aveva trasferito 42.587 BTC per un valore di 2,85 miliardi di dollari su un nuovo portafoglio a seguito di una transazione di prova il giorno precedente.

Ma nonostante questi piccoli cali, Bitcoin veniva da una striscia positiva del 18,47% nelle due ultime settimane, evidenziando una rinnovata fiducia del mercato in $BTC.

L’aggiornamento degli occhi laser di Elon Musk alla sua immagine del profilo su X alimenta ulteriormente la narrativa rialzista, suggerendo che l’uomo più ricco del mondo potrebbe tuffarsi di nuovo in acquisti di Bitcoin. Questo sentimento è amplificato dalle notizie del suo jet privato atterrato a Nashville prima della conferenza su Bitcoin.

Return of the Elon? 🤔

Rumors are swirling that Elon Musk is back on board with #Bitcoin as he changes his profile picture to laser eyes again. 🚀

There’s also speculation that his private jet has touched down in Nashville ahead of the #BTC conference. #99Bitcoins #Crypto pic.twitter.com/L5q2HIpSOt

— 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) July 22, 2024