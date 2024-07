Sport

SARONNO – Finale di stagione in bellezza per il Baseball Club Saronno (serie C) che ieri pomeriggio in casa sul campo di via Ungaretti ha nettamente battuto i piemontesi del Vercelli: la gara si è conclusa 20-11. I saronnesi si piazzano dunque al secondo posto della graduatoria, alle spalle della capolista Legnano che sarà l’unica a proseguire con il post-season, ovvero con la disputa dei playoff per il salto di categoria e dunque l’approdo in serie B.

Per Saronno il risultato raggiunto è comunque molto positivo in una annata che ha segnato una notevole crescita di tutto il gruppo dei giocatori, che si sono tolti parecchie soddisfazioni e che sino all’ultimo hanno conteso il primo posto conclusivo ai legnanesi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

29072024