Non si vive di soli Bitcoin, una frase che i trader più assennati conoscono e le cui ramificazioni mettono in pratica. Per avere un quadro chiaro dei migliori investimenti, generalmente basta seguire i movimenti messi in atto dai grandi investitori, le cosiddette “whale”. Questi ultimi puntano spesso a progetti non ancora lanciati sul mercato, per massimizzare i propri guadagni al momento del listing dei nuovi token.

Il potenziale di questi progetti è spesso molto elevato e si tratta di criptovalute del segmento meme coin che potrebbero garantire ritorni 100x, o più, per i primi investitori. Questi hanno infatti il vantaggio di accedere al token a un prezzo considerevolmente basso, dando loro un vantaggio al momento della quotazione.

Come trovare i progetti di criptovalute 100x

Per riuscire a trovare delle prevendite che abbiano il potenziale 100x bisogna avere una buona conoscenza dei trend del mercato. Ogni progetto dispone infatti di uno o più elementi che potrebbero allinearsi perfettamente alla traiettoria futura degli asset. Il mondo delle criptovalute è in continuo fermento, quindi riuscire a identificare un progetto di questo tipo è una mossa tanto importante quanto complessa.

In linea di massima, però, bisogna avere un occhio attento e verificare la roadmap, la tokenomics e l’usabilità del token stesso. Più sono le possibilità di utilizzo e maggiori sono le chance di successo della meme coin non appena questa viene quotata sugli exchange. Sebbene alcune meme coin abbiano aggirato il problema, presto o tardi il loro valore scende senza riacquistare trazione. Avere uno sguardo sul futuro e sugli investimenti a lungo termine è egualmente importante. Ecco quindi alcuni progetti dal potenziale elevato.

Pepe Unchained (PEPU)

Il meme della rana Pepe incontra la blockchain Layer-2: la ricetta di un successo in poche parole. Il token PEPE è uno dei più famosi nel segmento delle meme coin, al terzo posto della classifica. Il successo potrebbe essere bissato da Pepe Unchained che non solo utilizza la famosa rana, ma lo fa creando una propria blockchain Layer-2, dove le transazioni sono più veloci ed economiche.

La tokenomics ci offre uno spunto interessante per quanto concerne i ritorni potenziali futuri, dal momento che Pepe Unchained offre ricompense doppie per gli utenti che bloccano i propri token PEPU in staking. Con un APY del 363%, l’investimento in questa meme coin potrebbe rivelarsi cruciale e già si parla del token come del vero successore di PEPE.

WienerAI (WAI)

La prevendita di WienerAI si avvicina alla sua conclusione e con oltre 7 milioni di dollari raccolti in finanziamenti è un chiaro successo. Come si è arrivati a ciò? L’idea alla base è stata vincente, ovvero applicare uno dei trend del momento, le intelligenze artificiali, al mondo delle criptovalute.

Nasce così il simpatico cagnolino cibernetico che funge da assistente per gli investimenti: un bot di trading potenziato da IA e in grado di restituire previsioni sui mercati per semplificare l’investimento in criptovalute. Il mondo delle intelligenze artificiali diverrà sempre più centrale in tutti gli ambiti, quindi il token potrebbe vedere un apprezzamento notevole non appena questo verrà listato sugli exchange e il bot di trading sarà reso disponibile a tutti.

The Meme Games (MGMES)

Nuovissimo progetto che omaggia le Olimpiadi di Parigi 2024, The Meme Games unisce il sentimento di gioia e partecipazione del più grande evento sportivo del mondo alla simpatia dei meme più popolari. Gli atleti che partecipano ai “giochi meme” sono Doge, Pepe, Brett, Turbo e Wif, le mascotte che tutti i trader hanno imparato ad amare. Non è un caso se il clamore mediatico inizia a farsi sentire e persino canali YouTube come Cripto Curiosi ne hanno parlato in qualità di potenziale gemma 100x.

Il vantaggio della partecipazione alla presale è nel quantitativo di token che i primi investitori possono ottenere. Infatti, The Meme Games è una presale resa gioco: per ogni acquisto di token è possibile scegliere uno dei cinque atleti. Al termine dell’acquisto si vede subito chi dei cinque ha vinto la gara “169M” e se quello scelto è tra questi, si ottiene subito un bonus in token pari al 25% dell’acquisto. Con 250.000 dollari raccolti in pochissimi giorni, MGMES si piazza tra le presale più performanti e interessanti del momento.

PlayDoge (PLAY)

Il segmento Play-to-Earn è in costante crescita e PlayDoge è la presale che ha conquistato tutti gli investitori che ricordano l’epoca d’oro del Tamagotchi. Con 5,8 milioni di dollari in finanziamenti, la prevendita continua a gonfie vele, grazie a una presentazione nostalgica a 8-bit, il gioco sarà incentrato sull’accudire un piccolo Doge, facendolo avanzare di livello e ottenendo ricompense in base ai token $PLAY a vostra disposizione. Anche il popolare canale Movimento Crypto ne ha parlato, con analisi approfondita del progetto nell’ultimo video pubblicato.

Shiba Shootout (SHIBASHOOT)

Concludiamo con un altro Play-to-Earn, si tratta di Shiba Shootout, un progetto che vede uno Shiba Inu in qualità di sceriffo della frontiera digitale. Il vecchio e selvaggio West è un tema che affascina da sempre, con i paesaggi desertici, le città polverose, i pistoleri in cerca di fama e la febbre dell’oro che ha spinto tanti verso occidente. Il contesto viene riportato ai giorni nostri, con i trader che come i cercatori d’oro sono alla costante ricerca di guadagni nel mercato delle criptovalute.

Il gioco sarà a breve disponibile su Web3, mentre è già scaricabile l’app Android e iOS. Gli utenti possono cimentarsi in duelli di pistola e migliorare le abilità del proprio Shiba Sharpshooter tramite l’uso di token $SHIBASHOOT quando questi arriveranno sul mercato. Al momento è possibile partecipare alla prevendita, con un prezzo d’accesso di 0,0197$ per token.