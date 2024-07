Cronaca

CASTRONNO – Come riferisce Varesenoi.it, una donna di cui al momento non sono note le generalità e l’età, è stata investita e uccisa da un treno nel pomeriggio di oggi nei pressi della stazione di Castronno. “Dalle 14.45, come si legge sul sito di Rfi, sulla linea Varese-Gallarate la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Castronno per l’investimento di una persona da parte di un treno”.

In corso accertamenti delle autorità competenti presenti sul posto. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni potranno subire rallentamenti, limitazioni e cancellazioni. Sul posto sono presenti ambulanza e automedica, ma per la donna non c’era più niente da fare. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un gesto volontario.

(foto archivio)

29072024