Comasco

CERMENATE – Momenti di angoscia per un bambino di 5 anni in una piscina del Comasco, l’Acqvasport Cermenate. Come riferisce Varesenoi che riprende l’agenzia Ansa, domenica 28 luglio, attorno alle 13 i soccorsi sono entrati in azione presso l’impianto sportivo dotato di scivoli e piscine per soccorrere un bimbo che, probabilmente per un incidente, come riportato dall’agenzia Ansa, è stato poi trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo.

Il piccolo, che è in condizioni critiche e sarebbe stato recuperato in acqua dai bagnini della società di gestione dell’impianto comunale per un incidente su cui si sta indagando, è stato sottoposto a lunghe procedure di rianimazione sul posto dai soccorritori del 118 in mezzo ai moltissimi frequentatori della piscina, attoniti di fronte a quanto stava accadendo.

Le sue condizioni, sempre secondo l’Ansa, sono gravissime.

(foto archivio)

29072024