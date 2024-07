Città

SARONNO – Il nuovo prevosto in Prepositurale. L’abbraccio dei fedeli delle foto di Iannone.

Sono almeno tre i colpi messi a segno alla vigilia del fine settimana in via Filippo Reina piccola arteria nel cuore di Saronno a pochi passi dal Municipio.

Con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, la Cooperativa La Nuova Cantoni ha voluto sottolineare il raggiungimento del tetto dell’immobile che sta costruendo da circa un anno sull’area ex Cantoni in via Marzorati. Erano presenti il presidente della Cooperativa e del Consorzio Abitare Bruno Rampoldi, la progettista dell’edificio architetto Laura Gianetti, il titolare dell’impresa Boaglio Costruzioni Saverio Boaglio, i consiglieri e i soci della cooperativa.

Commosso e sentito momento di condivisione sabato pomeriggio al “campetto” del Parco Aquilone per dare l’ultimo saluto a Gianfranco Ronda, deceduto all’alba di venerdì 26 luglio. Parenti e amici, più di 60 persone, hanno partecipato alla commossa commemorazione, ricordandone la figura, la dirittura morale, la generosità verso la comunità e l’impegno civico come volontario della protezione civile.

