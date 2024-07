Comasco

MOZZATE – Disavventura ieri mattina per un ciclista di 59 snni, è caduto dal proprio velocipede ed ha concluso la mattinata all’ospedale di Legnano.

Il sinistro si è verificato alle 11.20 in via Montale; l’allarme è stato dato da alcuni passanti e sul posto è accorsa l’ambulanza del Sos Mozzate ed è arrivato anche un mezzo dell’automedica. Il ciclista ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita, ed è stato subito sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso.

(foto archivio: una ambulanza del Sos Mozzate. L’associazione svolte sul territorio un servizio in coordinamento con il 118, il centralino regionale che gestisce le chiamate di emergenza in Lombardia)

