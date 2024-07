Cronaca

GERENZANO / SARONNO – Intervento dell’ambulanza l’altra notte lungo l’ex statale Varesina all’altezza della zona centrale di Gerenzano, via Clerici, per soccorrere un ragazzo che stava male. L’equipaggio dell’autolettiga della Croce rossa di Lomazzo ha soccorso un 28enne, per uno stato di intossicazion etilica. E’ finita all’ospedale di Saronno dove il giovane è stato trasportato, in condizioni non gravi. Il fatto è accaduto alle 3.30.

Alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna, nella città degli amaretti, si è vista invece vista alle 20.45 l’ambulanza della Croce viola che ha prestato soccorsi ad un viaggiatore che si era sentito male, ma che si è presto ripreso.

(foto archivio: ambulanza alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna)

29072024