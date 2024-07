news

Il mondo dei profumi è davvero troppo vasto perché ogni persona possa averne un’assoluta conoscenza.

Anche la profumeria tradizionale, che ce la mette davvero tutta per arrivare al naso ed alla mente di tutti può sfuggire.

Esiste però un mondo più ricercato e prezioso legato all’universo dei profumi. Un vero e proprio mercato sommerso, sconosciuto ai più, assolutamente inaccessibile ed anche poco appetibile per chiunque valuti il profumo come un accessorio, vago abbellimento dei propri outfit.

Per chi invece è interessato nell’andare più a fondo, alla ricerca di un perché, di un ricordo, di una sensazione profonda e stravolgente, l’universo della profumeria artistica può fornire sorprese ed esercitare un fascino irresistibile.

Scopriamo insieme i profumi da uomo più venduti artistici per trovare una composizione che possa risultarti incline a gusti e tipo di esperienza che vorresti vivere.

Red tobacco di Mancera

Se stai cercando un profumo maschile fresco e misterioso, perfetto da abbinare con un chiodo di pelle nera e che lasci il giusto spazio alla tua personalità, Red Tobacco di Mancera è un must almeno da provare. Note di tabacco si fondono con foglie di Patchouli, Oud e zafferano, dando vita ad un’esperienza olfattiva adatta ad un uomo che non ha alcuna intenzione di essere egocentrico, ma ha una personalità definita, che entra in ogni stanza ed è letteralmente impossibile che passi inosservata.

Potere evocativo ed ammaliante assicurato.

Megamare di Orto Parisi

Orto Parisi è un brand di profumeria artistica tra i più lussuosi, ma anche più conosciuti per l’estro e l’originalità del suo Naso, Alessandro Gualtieri.

Questa fragranza marina è letteralmente ovunque e da nessuna parte. Chi lo conosce lo individua e trova in ogni locale esclusivo, ed è assolutamente impossibile andare in vacanza in una grande città e non incontrarlo.

La celebrazione assoluta delle fragranze marine incontra la ricercata bellezza di una piramide comunque ignota, firma tipica di Gualtieri.

Per gli amanti dei profumi marini e che amano sentire le note saline sulla pelle, magari da spruzzare in estate, Megamare è un’esperienza da fare.

Aventus di Creed

Per chi vuole assaporare il significato olfattivo di audacia, coraggio ed eleganza troverà una sua perfetta sintesi olfattiva in Aventus di Creed, un profumo che ha fatto la storia della profumeria artistica inglese e che ha fatto il giro del mondo.

È molto difficile trovare una persona che non abbia saputo apprezzare questa fragranza, ma è anche vero che il suo più grande potere risiede nella capacità di generare piacere ed immagini molto diverse nella mente di chi lo incontra. Non solo, ma riesce a fornire una sensazione olfattiva potente solo su alcune personalità.

È un profumo che piace a tutti ma non è decisamente un profumo per tutti.

Nudo di Morph

Per gli amanti dei profumi che fanno della dissacrazione dei paradigmi uno dei principi fondanti della propria personalità, Nudo è un’esperienza da annusare con assoluta certezza.

Una piramide olfattiva semplice, essenziale, minimalista, dalla forza ed irriverenza che si possono descrivere unicamente con il termine dissacrante. Piante di coca, cachemire ed incenso, per essere avvolti dal brio e dalla serietà. Perfetto per personalità intense, profonde, che ripudiano la superficialità ma che fugano anche dalla pesantezza del prendersi costantemente e pesantemente troppo sul serio.

Ogni scoperta, ogni momento va vissuto con leggerezza, lasciandosene sfiorare e facendo in modo che quel tocco delicato possa imprimere ricordi, rappresentando motore per la mente.