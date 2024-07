Comasco

ROVELLO PORRO – Da lunedì 29 luglio 2024 verranno eseguiti gli sfalci dei cigli stradali da parte della ditta appaltatrice del servizio di manutenzione delle aree verdi.

Dal Comune arriva anche un promemoria sulle regole che chiede attenzione per le aree dismesse: “In base al vigente Regolamento Edilizio le aree inedificate e abbandonate devono essere tenute pulite e vanno periodicamente effettuati interventi di disinfestazione e derattizzazione, al fine di evitare il proliferare di insetti e animali e creare disagio nel centro abitato”.

Ma non solo: “Il Codice della strada stabilisce che è obbligo dei proprietari mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.”

Fermo restando l’impegno dell’Amministrazione nella gestione delle aree verdi pubbliche, si chiede anche la collaborazione dei cittadini per mantenere il nostro Comune pulito e ordinato. Si segnala che i cittadini che non adempiranno alle prescritte indicazioni potranno essere sanzionati, il controllo sarà più attento dal 7 agosto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti