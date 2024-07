Cronaca

SARONNO – Ha tranciato la portiera aperta di un’auto in sosta dove un papà stata sistemando il proprio figlio su seggiolino e si solo si è fermato solo 200 metri dopo il sinistro bloccato da alcuni testimoni.

E’ la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto sabato pomeriggio in via Frua all’altezza del civico 75. Erano da poco passate le 18,30 quando un papà stava sistemando sul seggiolino il proprio bimbo ad un certo punto si è accorto che sopraggiungeva un veicolo, evidentemente ad una velocità sostenuta. Il papà si è istintivamente buttato nella vettura pochi istanti prima che la portiera fosse strappata dall’abitacolo. Il conducente dell’auto si è fermato solo quando passanti e testimoni l’hanno bloccato mentre si allontanava lungo via Frua.

Spaventati ma illesi il papà e il bimbo. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha sottoposto ad un test con l’etilometro il conducente della vettura. Hanno scoperto che aveva un tasso alcolemico di 5 volte superiore ai limiti.

L’uomo è stato portato al comando di piazza Repubblica: la sua patente è stata subito revocata ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Rischia un’ammenda fino a 12 mila euro e l’arresto.

