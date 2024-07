Città

SARONNO – Viaggiavano in tre su un motorino rubato e quando hanno casualmente incrociato una pattuglia di carabinieri hanno fatto, nel tentativo di scappare, una manovra azzardata e sono finiti malamente a terra.

E’ successo intorno alle 3,30 di oggi quando i tre minorenni che percorrevano in sella via Varese ed hanno visto in lontananza una pattuglia dei carabinieri. Sapendo di essere su un motorino di provenienza furtiva e di essere un po’ troppi sul ciclomotore hanno cercato di allontanarsi velocemente ma hanno finito per cadere sull’asfalto.

L’accaduto non è sfuggito ai carabinieri che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. Sono arrivate 3 ambulanze che hanno prestato le prime cure ai tre ragazzi tutti trasportati in codice giallo all’ospedale. Il 13enne, la 15enne e il 17enne sono stati soccorsi sul posto dall’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, della Croce Viola di Cesate e del Sos di Mozzate e trasferiti tra le 5 e le 5,30 agli ospedali di Garbagnate, Legnano e Desio.

Sul posto sono rimasti i carabinieri che hanno ricostruito l’accaduto. Hanno subito scoperto che il motorino era stato rubato qualche giorno prima a Saronno. Il proprietario ne aveva denunciato il furto proprio alla stazione di via Manzoni. Nella mattinata di lunedì il mezzo è stato restituito al saronnese mentre i 3 ragazzi sono stati deferiti in stato di libertà per ricettazione.

