A partire dalle 22 del 29 luglio e alla stessa ora del 30 luglio (quindi nelle notti tra lunedì e martedì e tra martedì e mercoledì) verrà effettuata la dezanzarizzazione calendarizzata per questo periodo, che si va ad aggiungere alle altre necessarie per combattere la proliferazione delle zanzare.

Si raccomanda, per chi abita nelle vicinanze di parchi e aree verdi, di non esporre cibo per animali all’esterno, di non tenere porte e finestre aperte, di non mantenere esposta la biancheria e di non raccogliere e consumare ortaggi e frutta prima che siano trascorse 72 ore dal secondo intervento.