SARONNO – Nelle giornate di oggi 29 luglio, domani 30 e dopo domani 31 luglio proseguiranno i lavori iniziati nei giorni scorsi per la demolizione delle vecchie torri faro allo stadio comunale “Colombo Gianetti”. Per questo motivo via Parini verrà chiusa al traffico nel tratto antistante lo stadio, per consentire gli ultimi interventi in programma.

Martedì 23 luglio è stato previsto il montaggio delle lampade di una torre faro, sabato 27 e domenica 28 luglio un intervento di Vodafone, mentre questa settimana, ovvero dal 29 al 31 luglio, l’azienda incaricata procederà alla demolizione delle vecchie torri. In tali momenti non potrà transitare né alcun mezzo, né alcun passante negli spazi esterni del centro sportivo e nella via Parini, in particolare nel tratto che costeggia lo stadio. In caso di pioggia i lavori saranno posticipati, in quanto devono essere eseguiti con l’asciutto.

