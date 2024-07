Cronaca

SARONNO – Incidente stradale questa mattina alle 7.30 in via Guaragna a Saronno: una automobile è uscita di strada ed è rimasta lievemente contusa una donna di 91 anni, trasportata all’ospedale cittadino con una ambulanza della Croce rossa accorsa sul posto con i vigili del fuoco e la polizia locale; sono adesso in corso accertamenti sulla dinamica del sinistro.

In via Cavour nel centro cittadino si è invece verificata una caduta accidentale da parte di una donna di 70 anni, che era a piedi: è stata soccorso da una ambulanza della Croce rossa e medicata direttamente sul posto.

Durante la nottata anche l’incidente stradale che in via Varese ha coinvolto tre ragazzini, tutti minorenni.

(foto: ambulanza e polizia locale)

29072024