SARONNO – Come da programma oggi è iniziata l’ultima tranche per la rimozione delle vecchie torri faro dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi a Saronno: a bordo campo è entrata una gru, e sono iniziati gli interventi per rimuovere tutte le parti in ferro delle strutture, oltre ovviamente ai vecchi riflettori. Domani, martedì, si dovrebbe entrare nel vivo con l’abbattimento delle torri, che sono in cemento e l’intervento dovrebbe essere concluso entro mercoledì; con divieto di accesso in via Parini nel corso dei lavori.

Sono già stata rimpiazzate dalle nuove e più moderne torri faro (sorte accanto alle vecchie), nell’ambito del progetto del Comune – con fondi Pnrr – per rifare il sistema di illuminazione dell’impianto. Ed i tifosi di calcio e atletica – lo stadio è la casa di Fbc Saronno ed Osa Saronno – non vedono l’ora di godersi pista e campo di gioco perfettamente illuminati anche la sera e di notte, con il vecchio impianto ormai da tempo non si andava oltre ad un sorta di penombra.

(foto e video: lavori in corso oggi allo stadio cittadino)

29072024