SARONNO – Singolare, e non così frequente fenomeno meteorologico, quello notato nel cielo la scorsa notte, soprattutto attorno alla mezzanotte, da molti saronnesi; all’orizzonte in direzione est molte nuvole e vistosi lampi a rischiarle. Un temporale di fulmini, senza una goccia d’acqua.

Al di là della particolarità di questo evento naturale, a Saronno e nel Saronnese non si sono verificati particolari problemi, e come detto non è caduta neppure una goccia d’acqua come in tanti avrebbero sperato per ridurre un po’ la canicola: a mezzanotte ieri si registravano ben 30 gradi.

Un “temporale di fulmini” è un fenomeno meteorologico caratterizzato da un’intensa attività elettrica, che si manifesta con numerosi fulmini e lampi. Questi temporali possono essere spettacolari da osservare, ma sono anche potenzialmente pericolosi a causa della frequenza e dell’intensità dei fulmini.

29072024