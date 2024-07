ilSaronnese

UBOLDO – Si è concluso nei giorni scorsi il progetto comunale rivolto ai più giovani, “Ci sto affare fatica”, che ha coinvolto ragazze e ragazzi di Uboldo in una settimana di impegno al servizio della comunità.

In particolare, nella scorsa settimana, i giovani uboldesi si sono prodigati alla pulizia del centro sportivo: erbacce e rifiuti abbandonati sono stati raccolti dai giovani, raggiungendo un risultato davvero premiante. A sottolinearlo è stata la vicesindaco Laura Radrizzani, che in un post su Facebook ha scritto: “Si è concluso il progetto “Ci sto? Affare fatica”. Un sentito grazie ai nostri volonterosi ragazzi che, in questa settimana, si sono presi cura del nostro territorio ed in particolare del centro sportivo ripulendolo, con grande impegno, dalle erbacce e dall’immondizia che persone incivili hanno lasciato abbandonata. Una settimana per stare insieme, fare nuove conoscenze, attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni. Grazie mille ragazzi per l’impegno profuso a favore della nostra Uboldo.”

“Abbiamo premiato – sottolinea inoltre la vicesindaca – i ragazzi con un voucher da 50 euro, spendibile nei punti vendita Esselunga. E’ stato un momento emozionante: abbiamo parlato con loro un poco e l’entusiasmo è stato notevole; vedere questi ragazzi giovani prodigarsi per il bene comune è davvero bello e stimolante. Ho invitato questo gruppetto a partecipare ad altri progetti nella casa dei Talenti. Sono molto soddisfatta”.

