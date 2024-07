news

C’è grande entusiasmo attorno al progetto di meme coin WienerAI che si prepara alla chiusura della prevendita tra poco meno di 48 ore. Il campo dell’AI è tra quelli in maggior espansione, su cui tutti i più grandi colossi delle comunicazioni stanno investendo per arrivare primi alla corsa all’innovazione. Progetti legati all’AI si stanno diffondendo ovunque nel mercato delle criptovalute. Una prevendita come quella di WienerAI rappresenta un grande successo che lo ha portato a superare i 7 milioni di dollari raccolti, con la “Sausage Army”, l’armata di suoi seguaci e sostenitori che è in continua crescita con quasi 16.000 follower su X e 13.000 iscritti al canale Telegram.

Cos’è WienerAI?

È un innovativo progetto di meme coin che punta a creare un ecosistema dove l’intelligenza artificiale la fa da padrone. Non solo un bot ma un partner commerciale crittografico basato sull’intelligenza artificiale progettato per dare enormi vantaggi ai suoi investitori e per non fargli perdere più nessun investimento da 100x.

WienerAl (SWAl) convoglia in un unico token i mondi dell’intelligenza artificiale, della lealtà canina e del trading di criptovalute in un singolare movimento globale. È un bot adatto a tutti che grazie alla tecnologia predittiva, a un’interfaccia semplice ma completa e a molteplici altre funzionalità, mette i trader di criptovalute davanti al gioco dando loro un vantaggio su tutti gli altri trader. Basta porre al bot una domanda relativa alle proprie esigenze di investimento in criptovalute e Wiener Al utilizzerà la sua tecnologia predittiva per setacciare i mercati alla ricerca di un vincitore, su cui i trader riceveranno anche un’ analisi e un ragionamento imparziali. Una volta che WienerAl ha trovato l’investimento giusto, in pochi clic riesce a trovare anche il miglior prezzo da una serie di scambi decentralizzati.

WienerAl non addebita alcuna commissione. Questa filosofia decentralizzata consente agli utenti di WienerAl di massimizzare i loro guadagni. A differenza ad esempio dei bot MEV, che traggono profitto dalle differenze di prezzo sugli scambi decentralizzati (DEX) e si fanno pagare per farlo riducendo al minimo il guadagno, WienerAl offre un servizio diretto e senza costi aggiuntivi.

La rete Ethereum rappresenta il luogo ideale per la nascita e la crescita dell’eredità di Wiener Al. Grazie al token $WAI, un token ERC20 sulla Blockchain di Ethereum che può essere messo in staking, gli investitori possono ricevere ricompense passive. L’ultimo APY retrocesso è del 141%. La distribuzione dei premi in token Wiener avverrà ad un tasso di 3938 $ Wiener per blocco Ethereum (ETH) e sarà erogata in 2 anni.

Tokenomica

La fornitura totale di token destinata al progetto è di 69.000.000.000. L’ultimo prezzo di $WAI è 0.00073 ancora per poche ore. La FOMO sul token è ai massimi livelli, per accaparrarsi il token a un prezzo più vantaggioso prima del lancio sul DEX

Il 30% della fornitura è dedicata alla prevendita e il 20% ai premi di puntata e il 20% alle ricompense di staking per la comunità. A rafforzare la Sausage Army, l’esercito di seguaci che rappresentano una community forte che sostiene il progetto, il 20% è dedicato al marketing. Infine il 10% è dedicato al pool di liquidità per il DEX.

Alla fine della prevendita WienerAI punta ad essere listato sui principali exchange, con previsioni di crescita molto importanti da parte degli esperti, che si basano sull’attuale hype intorno alle meme coin (che hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 40 miliardi di dollari) e a quello sull’AI.

Come comprare WienerAI

Per acquistare WienerAI bisogna collegare il proprio portafoglio crypto al sito ufficiale della prevendita, assicurandosi di avere a disposizione token ETH, USDT o BNB da scambiare. I token devono essere sufficienti anche a coprire le gas fee. Una volta acquistati i token $WAI, si possono immediatamente metterli in funzione. Basta fare clic su “Staking” nel menu e puntare i propri token in anticipo per sfruttare l’APY estremamente elevato. In alternativa è possibile anche acquistare con carte di credito o debito. Una maggiore garanzia del progetto è offerta dalla verifica del protocollo di SolidProof.

