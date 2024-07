Cronaca

LIMBIATE – Ubriachi e addormentanti in auto: chi era al posto di guida, anche se la vettura era posteggiata, ci ha comunque rimesso la patente. Il singolare episodio si è verificato nei giorni scorsi a Limbiate, in via Fratelli Cervi.

Non era notte e neppure sera, anzi erano “solo” le 17.30 quando una pattuglia della polizia locale si è imbattuta in un’auto ferma, posteggiata sullo spazio destinato alle vetture disabili, con il motore acceso. Nell’abitacolo, due stranieri ancora con le cinture allacciate ed addormentati. E appena li hanno svegliati, gli agenti si sono accorti che avevano bevuto troppo, anzi quello al posto di guida – originario del Perù – si era appisolato con una bottiglia di birra in mano ed all’etilometro ha fatto registrare un tasso alcolemico ben superiore al massimo consentito per chi si mette al volante. Il peruviano è stato infine denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e la patente è stata ritirata.

