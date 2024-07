iltra2

VARESE / TRADATE – Asst Sette laghi (che comprende l’ospedale di Varese e quello di Tradate) sta conoscendo una fase di grande rinnovamento tecnologico, grazie ai fondi del Pnrr e ad ulteriori finanziamenti regionali, in particolare i 4.250.000 euro assegnati con Dgr 2615 del 24 giugno, senza contare altri grandi finanziamenti regionali per progetti di forte impatto, a partire dai 3,5 milioni di euro per la sala operatoria ibrida che entrerà in funzione entro l’estate all’Ospedale di Circolo.

Per quanto riguarda il Pnrr, ad Asst Sette laghi sono stati assegnati 14,8 milioni di euro, destinati all’acquisizione di 19 nuove grandi apparecchiature. Con questi numeri, Asst Sette laghi è una delle aziende lombarde che ha ottenuto il finanziamento più alto e tra quelle che lo hanno destinato alla sostituzione delle macchine di maggiore impatto e complessità, tra cui 2 acceleratori lineari, 2 RMN, altrettante Tac, 4 angiografi e una Pet Tac.

Delle 19 apparecchiature, 14 sono già state collaudate e sono in funzione, altre 2 sono state consegnate e sono in fase di collaudo. Delle restanti 3, per due sono in corso o stanno per partire i lavori strutturali necessari ad accoglierle in spazi idonei nel prossimo autunno, mentre l’ultima, l’ortopantomografo per l’ospedale di Cittiglio, è in fase di acquisizione.

“La nostra ingegneria clinica e il nostro ufficio tecnico hanno lavorato in perfetta simbiosi, riuscendo a rispettare alla perfezione il programma Pnrr per le grandi apparecchiature per la nostra azienda – commenta il direttore generale di Asst Sette laghi, Giuseppe Micale – 14 delle 19 macchine totali sono già in funzione e le altre sono già state consegnate o sono in arrivo, e questo nonostante non solo fossimo tra le aziende con il maggior numero di apparecchiature da acquisire, ma anche tra quelle con più apparecchiature ad alto impatto organizzativo e strutturale, per le quali si è reso necessario un particolare sforzo per garantire la continuità nelle attività aziendali e appunto un impegno congiunto tra ingegneria clinica e ufficio tecnico per allestire i locali in cui procedere all’installazione“.

I prossimi collaudi, con cui si chiuderà l’impegno di Asst Sette laghi correlato al Pnrr per le apparecchiature, riguardano, a parte un ortopantomografo in via di acquisizione, il biplano (ovvero un angiografo particolarmente moderno e performante) per la Neuroradiologia, ormai prossimo all’attivazione, una Pet Tac, già installata, un acceleratore lineare (il terzo di nuova acquisizione in tre anni, il secondo con il Pnrr) per la Radioterapia, e una scheletrica per l’ospedale di Cittiglio.

Regione ha poi recentemente destinato ad Asst Sette laghi 4.250.400 euro: se grazie ai fondi del Pnrr è stato possibile innovare il parco macchine delle alte tecnologie, con questo finanziamento verrà intrapresa una azione di svecchiamento del parco macchine aziendale. Il finanziamento ricevuto consentirà, infatti, nel rispetto dei criteri di destinazione definiti da Regione, di procedere con la sostituzione delle tecnologie minori di diversi reparti. Nel dettaglio, le classi di apparecchiature coinvolte sono elettrocardiografi, ventilatori polmonari, defibrillatori, tavoli operatori, letti di degenza, lampade scialitiche ed una serie di piccole apparecchiature che sono essenziali per garantire le prestazioni sanitarie ambulatoriali ed interventistiche.

