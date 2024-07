Calcio

CARONNO PERTUSELLA – I rossoblù della Caronnese (Eccellenza) aggiungono alla rosa 2024-2025 un’altra risorsa per il centrocampo: è Francesco Paltrinieri, mezz’ala classe 2003, milanese e con una bella esperienza alle spalle, nonostante la giovane età.

Arriva dalla Sestese, in precedenza è stato anche nelle giovanili di Novara e Lecco e alla Folgore Caratese. Giocatore di gamba, abile nelle due fasi, alla ricerca del gol.

Le parole del giocatore

“Ho scelto la Caronnese perché è una società storica che ha fatto categorie importanti e ha basi solide, sono sicuro di questo. Ancor di più il progetto del direttore Emiliano Nitti e del Presidente Terenziani, ovvero: puntare in alto quest’anno e mettere basi per una crescita continua”.

“La concorrenza? Dai più esperti c’è solo da imparare, con i compagni più giovani giusto vivere una concorrenza sana, per alzare il livello anche in allenamento, tutti vorranno una maglia da titolare. E io non mi tirerò indietro”.

“Le mie aspettative per questa stagione sono fare bene a livello di squadra, con un campionato di fascia alta e togliendoci qualche soddisfazione. A livello personale, far vedere le mie caratteristiche per mettermi in mostra. Non vedo l’ora di iniziare”.

“Mi ispiro al gioco di Barella. Un po’ perché sono interista, ma anche e soprattutto perché ha un modo di giocare che è un riferimento per tutti i ragazzi che vogliono fare i centrocampisti”.

