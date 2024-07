Altre news

CARONNO PERTUSELLA – E’ in fase di studio il piano d’azione contro il rumore di via Bergamo e del viale Cinque Giornate.

Lungo le due strade, soggette a quest’obbligo europeo perché contano un traffico superiore ai 3 milioni di veicoli l’anno, sarà posizionato l’asfalto fonoassorbente, così da abbattere l’inquinamento acustico prodotto dai veicoli in transito, per ripotarlo a un livello adeguato per la salute dei residenti.

L’intervento, che interessa 3 chilometri e 350 metri (compresa la zona delle aziende), ha un costo complessivo di 885.582 euro (cifra a carico del Comune) e prevede l’utilizzo di un particolare tipo di asfalto, composto da polverine di pneumatici dismessi: tale composizione permette una durata maggiore rispetto all’asfalto tradizionale, più resistenza a fessurazioni e crepe, maggiore aderenza e un buon drenaggio in caso di pioggia.

La prima fase dei lavori prevede la fresatura della pavimentazione, successivamente si passerà alla stesura del nuovo strato di collegamento, quindi ad un altro strato di usura, finalizzato alla riduzione dell’inquinamento acustico e dall’efficacia di circa cinque anni.

Il piano d’azione di Caronno racchiude in sè anche il progetto “Guida Dolce” della provincia di Varese, che si pone come obiettivo il miglioramento dello stile di guida degli automobilisti, così da ridurre i livelli acustici emessi dal transito degli autoveicoli. Questo progetto prevede sia l’installazione di cartelli in corrispondenza delle rotatorie, con scritte che intimano il rallentamento (come ad esempio “Guida dolcemente” o “Se corri arrivi solo un minuto prima“), sia l’organizzazione di momenti formativi e di sensibilizzazione nelle scuole, oltre alla distribuzione di materiale informativo.

Terminato il piano d’azione, l’amministrazione comunale intende effettuare una nuova campagna di misurazioni fonometriche per valutare l’efficacia della azioni attuate. Il progetto è comunque in fase davvero embrionale al momento è stato concordato il piano d’azione don Regione ma progetti e dettagli sono ancora in fase di studio

