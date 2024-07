CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona ha preparato un ricco calendario di eventi per il mese di agosto, offrendo una varietà di attività culturali e ricreative per cittadini e visitatori. Ecco una panoramica dettagliata degli appuntamenti in programma:

Domenica 4 agosto

Fiera del Cardinale

Orario : Dalle 9 alle 18.30

: Dalle 9 alle 18.30 Luogo : Centro Storico (Piazza Garibaldi)

: Centro Storico (Piazza Garibaldi) Descrizione: Mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato con hobbisti e angolo del gusto, organizzato dal Comune di Castiglione Olona.

Mercoledì 7 agosto

Cinema all’aperto “Esterno notte”

Orario : Ore 21.15

: Ore 21.15 Luogo : Castello di Monteruzzo

: Castello di Monteruzzo Film : “Un Anno Difficile” di Olivier Nakache e Eric Toledano

: “Un Anno Difficile” di Olivier Nakache e Eric Toledano Organizzatori: Filmstudio90 e Comune di Castiglione Olona

Domenica 25 agosto

Di Storia… In Storia

Orario : Dalle 16

: Dalle 16 Luogo : Centro storico (piazza Garibaldi)

: Centro storico (piazza Garibaldi) Descrizione: Fiabe animate itineranti a cura dell’associazione ArteDiem.

Mercoledì 28 agosto

Cinema all’aperto “Esterno notte”

Orario : Ore 21.15

: Ore 21.15 Luogo : Corte del Doro (via Roma, 29)

: Corte del Doro (via Roma, 29) Film : “L’Ombra di Caravaggio” di Michele Placido

: “L’Ombra di Caravaggio” di Michele Placido Organizzatori: Filmstudio90 e Comune di Castiglione Olona

Sabato 31 agosto

55 anni fa: Il primo uomo sulla Luna

Orario : Dalle 14.30 alle 17.30

: Dalle 14.30 alle 17.30 Luogo : Sede Pro Loco Castiglione Olona (via Roma, 27)

: Sede Pro Loco Castiglione Olona (via Roma, 27) Descrizione: Mostra storico-didattica a cura del circolo culturale Masolino da Panicale.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune al numero 0331858301.