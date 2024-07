Città

SARONNO – Maxi blitz di 100% animalisti: striscioni per gli orsi dalla Pedemontana a Saronno sud.

Viaggiavano in tre su un motorino rubato e quando hanno casualmente incrociato una pattuglia di carabinieri hanno fatto, nel tentativo di scappare, una manovra azzardata e sono finiti malamente a terra.

Singolare, e non così frequente fenomeno meteorologico, quello notato nel cielo l’altra notte, soprattutto attorno alla mezzanotte, da molti saronnesi; all’orizzonte in direzione est molte nuvole e vistosi lampi a rischiarle. Un temporale di fulmini, senza una goccia d’acqua.

Come da programma ieri è iniziata l’ultima tranche per la rimozione delle vecchie torri faro dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi a Saronno: a bordo campo è entrata una gru, e sono iniziati gli interventi per rimuovere tutte le parti in ferro delle strutture, oltre ovviamente ai vecchi riflettori.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

30072024