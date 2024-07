news

Si svolge in questi giorni il Bitcoin 2024 di Nashville, che ha come protagonista l’ex presidente Trump, tra gli altri, che ha parlato della sua visione del mondo crypto e ha fatto alcune promesse significative per il settore se verrà eletto.

In questo frangente la prevendita di Pepe Unchained ha superato $6 milioni grazie all’intenzione di rivoluzionare il settore delle meme coin con una blockchain Layer 2 di sua proprietà, un’innovazione che può comportare solo vantaggi per gli utenti.

Il progetto vuole infatti superare problemi come i continui blocchi della rete principale, in questo caso Ethereum, diminuendo così le tasse da pagare e dando la possibilità di eseguire transazioni a una velocità, come si legge sul sito ufficiale del progetto, “fino a 100 volte superiore” a quella della rete layer 1.

PEPU, secondo molti analisti, può quindi essere la prossima meme coin da 100x, specialmente grazie alle sue caratteristiche: ecco anche come acquistare PEPU prima del prossimo aumento di prezzo.

Pepe Unchained: con la sua blockchain Layer 2 vuole innovare il settore delle meme coin

Le meme coin, da semplici token creati per il divertimento, sono diventati un segmento ben stabilito nel settore, che ha una capitalizzazione di mercato che supera i $51 miliardi. Sempre più utenti investono in questi asset, che si rivelano essere token molto redditizi nella maggior parte dei casi.

Pepe Unchained è una delle ultime meme coin sulle quali puntare: parte dal tema di successo della rana per rendersi subito riconoscibile e innova con una propria blockchain layer 2, allo scopo di facilitare le transazioni e renderle anche più economiche.

Anche per questo il progetto ha superato $6 milioni in prevendita, forte delle sue prospettive e della certificazione del suo smart contract come sicuro, grazie agli audit di Solid Proof e Coinsult.

Chain after chain is broken! 🐸⛓️ Pepe has raised $6M! The revolution continues! pic.twitter.com/555bPCkWdE — Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 28, 2024

Pepe Unchained: PEPU può fare 100x?

Il progetto ruota attorno allo sviluppo della blockchain Layer-2 su cui opererà il token PEPU, cosa che consente agli utenti di ottenere vari vantaggi, come una velocità di transazioni più elevata, rispetto alla Layer-1 o gas fee più basse, mentre le ricompense di staking verranno raddoppiate.

In questo momento l’APY è del 312%, con oltre 510 milioni di token PEPU in staking, quindi già il valore è elevato e la fiducia degli investitori più che conquistata. Un altro fattore da considerare è sempre il potere del divertimento dei meme: Pepe the Frog è uno dei più famosi e legato anche ad altre meme coin di successo, come PEPE.

PEPU, anche per questa ragione, potrebbe fare 100x con il listing e ambire a prendere il posto di Pepe, una meme coin ormai consolidata tra i primi posti del settore.

Gli esperti in crypto hanno intercettato la prevendita e si dicono positivi sul fatto che possa esplodere: 

Come partecipare alla prevendita di PEPU

La prevendita ha superato fino a questo momento $6 milioni, con un PEPU a $0,0087344: ecco come partecipare prima del prossimo aumento di prezzo.

Prima di tutto è necessario avere o scaricare un wallet compatibile con la prevendita, come Wallet Connect, Best Wallet, MetaMask o Coinbase Wallet. Sul wallet dovranno essere presenti ETH, BNB e USDT oppure si potrà usare una carta di credito bancaria per l’acquisto.

Si potrà anche sfruttare da subito lo staking, per ottenere introiti passivi prima del termine della presale. Inoltre il progetto ha roadmap e tokenomica incentrate sulla community, un fattore che non può che portare una meme coin verso l’alto.

La roadmap, in particolare, è strutturata con la finalità di alimentare l’adozione di PEPU, raddoppiando nella fase 2 i premi di staking e creando un ecosistema basato sulla propria blockchain Layer 2, con lo scopo di migliorare il settore delle meme coin.

Per conoscere le caratteristiche del progetto e le sue novità e decidere se investire prima del prossimo aumento di prezzo, sarà sufficiente seguire gli account ufficiali di Pepe Unchained su Telegram e su X.

