SARONNO – Oggi martedì 30 luglio arriveranno a Saronno anzi per la precisione al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli una cinquantina di giovani pellegrini da Udine.

Si tratta di un gruppo di ragazzi della comunità pastorale di Udine che stanno realizzato un percorso sulle orme di don Luigi Monza. La tappa di oggi nella città degli amaretti e in particolare al Santuario della Beata Vergine dei miracoli sarà l’occasione non solo per approfondire temi e spunti legati alla figura del beato nato a Cislago nel 1898 che restò a Saronno dal 1929 al 1936 dove fu animatore di parecchie iniziative giovanili ma anche per conoscere la figura di Carlo Acutis.

A Saronno il beato Acutis, che sarà proclamato santo durante il prossimo giubileo, è ricordato come patrono degli studenti della città. Nell’altare laterale del Santuario è esposta la reliquia accolta dalla comunità con un’intensa cerimonia a febbraio.

