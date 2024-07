Città

SARONNO – Emergenza popillia japonica a Saronno: chi in questi giorni non ha trovato gli scarabei in giardino, sul balcone o addirittura in casa? Una vera emergenza, ed il Comune ha deciso di avviare una serie di interventi straordinari.

Le aree interessate

“L’Amministrazione comunale – si legge in una nota – ha programmato diversi interventi a contrasto della Popillia Japonica, un parassita infestante la cui presenza è stata rilevata negli ultimi giorni. In particolare, lo spargimento del prodotto specifico indicato da Regione Lombardia è in calendario in viale Prealpi, via Miola, via Piave, via Frua, via Sampietro e viale Santuario. Verranno poi posizionate trappole in zone più aperte e periferiche nei quartieri di Cassina Ferrara, via Petrarca, via Brianza e al quartiere Matteotti”.

Proseguono dal Municipio: “Da considerare che il parassita non è dannoso per la salute umana, ma è dannoso per le piante: la sua diffusione smisurata quest’anno è legata anche al clima particolare di questa stagionalità, che ne ha favorito la proliferazione. Le azioni messe in atto servono per contenerne la diffusione. Per quanto riguarda i privati, a loro si consiglia di seguire ed intervenire per limitare la diffusione del parassita seguendo le indicazioni riportate da Regione Lombardia, responsabile per competenza”.

