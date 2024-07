Cronaca

SARONNO – “Per la seconda volta in poco tempo è stata vandalizzata l’altalena per disabili collocata all’interno del parchetto di via Leonardo Da Vinci“. A darne notizia sono i responsabili dell’Amministrazione civica, con riferimento all’area verde che si trova in zona residenziale al periferico quartiere Matteotti, punto di riferimento di tante famiglie che abitano nel popoloso rione.

Probabilmente, spiegano dal Comune, “è stata utilizzata da una persona adulta che ci si è seduta sopra, danneggiando completamente il seggiolino, che deve ora essere cambiato. Gli uffici sono intervenuti questa mattina per rimuovere l’attrezzo: non appena arriverà la nuova altalena in ordinazione, potrà essere eseguito il ripristino”.

(foto: l’altalena che è stata danneggiata al parchetto pubblico del quartiere Matteotti)

