Softball

CARONNO PERTUSELLA – Il calendario della serie A1 non concede pause e stasera c’è un nuovo, ghiotto appuntamento che gli appassionati non vorranno certo farsi scappare. Si gioca infatti il derby Rheavendors Caronno-Mkf Bollate. La capolista fa dunque visita alle caronnesi che dopo avere centrato nella scorsa stagione la finale scudetto, adesso appaiono in netta crisi ed ultimamente hanno quasi sempre perso.

E’ una sfida “spezzatino”, per i vari impegni internazionali e dei club durante questa estate si gioca sempre, quando possibile. Dunque, gara 1 stasera alle 21 e gara 2 giovedì 1 agosto, sempre alle 20 e sempre allo stadio di Bariola.

(foto archivio: Sarah Edwards, la giocatrice italo-americana che fa parte della rosa della Rheavendors Caronno)

30072024