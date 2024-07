Città

SARONNO – Il “taglio” è iniziato: letteralmente tagliate a fette, partendo dall’alto verso il basso, sono in corso da questa mattina ghli interventi di demolizione delle torri faro dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi – casa del Fbc Saronno – mentre sulle nuove torri, già installate, sono in corso le opere di collegamento alla rete elettrica.

Per quanto riguarda le demolizioni, si è iniziato dalla torre accanto al palasport Dozio: la tecnica utilizzata è quella di imbragare la parte alta della torre, collegandola con una gru mentre gli operai, in un cestello pensile, letteralmente tagliano pezzo per pezzo la torre stessa, in cemento e ferro. Operazione impegnativa, e che richiede nel tempo: nel corso della settimana, comunque, le vecchie torri non ci saranno più; rimpiazzate dalle in acciaio e che dispongono di moderna illuminazione a led.

Si tratta degli interventi di rinnovamento del sistema di illuminazione dello stadio pianificati l’anno scorso dal Comune, con i fondi Pnrr.

30072024