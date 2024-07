iltra2

TRADATE – La comunità pastorale di Tradate, in collaborazione con gli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine, organizza la festa finale dell’oratorio estivo 2024. L’evento si terrà venerdì 2 agosto all’oratorio di Tradate in via Manzoni e promette una serata di divertimento e comunità per tutti i partecipanti.

Programma della serata

Dalle 19

Apertura degli stand gastronomici : Gli ospiti potranno gustare una varietà di deliziosi panini, tra cui: Panino con salamella Panino con wurstel Panino con formaggio Patatine

: Gli ospiti potranno gustare una varietà di deliziosi panini, tra cui:

Ore 21

Giochi insieme: genitori vs figli: Una serata di giochi e competizioni amichevoli tra genitori e figli, per concludere l’estate con spirito di squadra e divertimento.

Iscrizioni e informazioni

È possibile iscriversi ai giochi su Sansone, la piattaforma di registrazione dell’oratorio. La festa finale è un’occasione perfetta per celebrare insieme i successi e i momenti speciali vissuti durante l’oratorio estivo.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito delle parrocchie di Tradate all’indirizzo www.parrocchieditradate.it.

(foto archivio: animatori dell’oratorio di Tradate)

