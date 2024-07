news

Il trading di criptovalute è in piena espansione e i trader sono in cerca di strumenti affidabili per muoversi sul mercato.

La base di utenti di asset crittografici globali si sta espandendo rapidamente. Secondo gli analisti, i titolari di criptovalute sono cresciuti da 101 milioni nel terzo trimestre del 2020 a 575 milioni entro novembre 2023, con numeri probabilmente in ulteriore aumento nel 2024 grazie al mercato attualmente rialzista.

La narrazione intorno all’halving di Bitcoin di quest’anno ha rivitalizzato il mercato, in calo da oltre un anno, generando guadagni in tutto il settore.

Anche le meme coin sono andate molto bene, con token come Pepe e Brett sono cresciute del 809,23% e 339%.

In questo contesto, WienerAI si presenta come l’unione tra meme coin e un trading bot IA, in modo da aiutare i trader a non farsi sfuggire gli investimenti migliori e massimizzare i loro profitti.

La presale di WienerAI

La meme coin WienerAI ha raccolto oltre 8 milioni di dollari in presale, con un solo giorno alla fine. Pertanto, ai trader resta pochissimo tempo per comprare il token WAI a 0,00073 dollari, il suo valore più basso prima del listing su DEX e CEX.

La mascotte della meme coin è un cane bassotto cibernetico, progettato in un laboratorio del futuro per aiutare i trader nei loro investimenti.

Tuttavia, WienerAI offre molto di più di una meme coin tradizionale, infatti lancerà un chatbot di trading AI che renderà gli investimenti in criptovalute più accessibili e intuitivi.

I trader della presale possono fare staking del token WAI su Ethereum, per ottenere ricompense passive in base all’APY, nell’arco di 2 anni. Le ricompense verranno distribuite al ritmo di 3983 WAI per blocco Ethereum.

Il trading bot IA

Il trading bot IA di WienerAI aiuterà i trader nei loro investimenti. Lo strumento presenta funzioni di un chatbot, consentendo agli utenti di inserire domande di trading tramite la sua interfaccia user-friendly e ricevere risultati istantanei.

I trader possono chiedere al trading bot quali sono gli asset su cui investire, per trovare subito le potenziali operazioni e i migliori exchange decentralizzati (DEX) dove acquistare le criptovalute al loro valore più basso, competendo con i bot MEV.

Inoltre, il trading bot può spiegare la logica alla base delle sue raccomandazioni di trading, offrendo un’esperienza di apprendimento preziosa per gli utenti. I trader possono anche eseguire operazioni direttamente dall’interfaccia del chatbot.

I titolari del token WAI potranno utilizzare il trading bot IA gratuitamente e senza commissioni aggiuntive sugli scambi effettuati direttamente dall’interfaccia.

Infine, WienerAI è infinitamente aggiornabile, con capacità tecnologiche modulari che garantiscono che rimanga rilevante nel panorama in continua evoluzione del trading di criptovalute.

Previsioni WienerAI

Secondo gli esperti di criptovalute, Wiener AI potrebbe crescere subito dopo il lancio. La meme coin ha attirato l’attenzione dei media che l’hanno definita come la prossima meme coin con un potenziale del 100x.

Questa analisi è in linea con le opinioni del popolare YouTuber Jacob Crypto Bury, molto fiducioso su un possibile aumento post-lancio del token WAI. Anche lo youtuber italiano Alessandro Autiero ha realizzato un video dedicato alla meme coin.

A testimonianza dell’entusiasmo per il progetto, una balena ha investito 114,15 ETH, per assicurarsi guadagni importanti al lancio di WienerAI.

I trader interessati possono collegare il wallet al sito web di WienerAI per acquistare WAI utilizzando ETH, USDT o BNB. Sono accettate anche carte di credito e di debito.

Il token ha superato una revisione completa da parte di SolidProof che non ha trovato alcun problema critico nel suo codice.

Per gli aggiornamenti sul progetto è possibile unirsi alla community di WienerAI su X e Telegram.

