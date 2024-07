Basket

SARONNO – Per la prima giornata del nuovo campionato di Serie B Nazionale Old Wild West la neopromossa Az Pneumatica Robur Saronno sarà impegnata in casa con il Raggiosolaris di Faenza.

Come ha comunicato la federazione, la prima giornata si disputerà nel fine settimana del 29 settembre (sabato o domenica, è ancora da stabile, così come l’orario) e per quanto riguarda i saronnesi – causa la mancanza di un impianto idoneo in città – l’incontro è stato previsto al PalaBorsani di Castellanza, che sarà dunque la nuova casa dei biancazzurri per l’inizio della stagione.

(foto archivio; per la prima giornata in casa l’Az Robur Saronno non giocherà in città, dove non c”è alcun impianto utilizzabile per la serie B Nazionale)

