Calcio

SARONNO- L’FBC Saronno si prepara alla prossima stagione con quattro importanti acquisti che rafforzeranno la squadra in ogni reparto.

Il primo colpo è il portiere Lucas Gargarella, che garantirà sicurezza tra i pali grazie alla sua agilità ed esperienza nonostante la giovane età. A centrocampo, arrivano Erik Siviero dal Base 96, un giocatore di grande qualità e visione di gioco, capace di impostare l’azione e fornire assist preziosi ai compagni e e Christian Alvitrez, peruviano di talento che arriva dall’Oltrepo, conosciuto per la sua tecnica e capacità di creare occasioni. Infine, per l’attacco, la società ha ingaggiato Giacomo Mammetti, una punta di categoria conosciuta per la sua capacità di finalizzazione e il fiuto del gol.

Con questi rinforzi, l’FBC Saronno punta a costruire una squadra competitiva e ambiziosa, pronta a lottare per i vertici del campionato. La dirigenza si mostra fiduciosa e soddisfatta dei nuovi acquisti, che promettono di portare esperienza, tecnica e una maggiore solidità in tutti i reparti del campo.

