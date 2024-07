iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona è in piena preparazione per la tradizionale Festa di San Nicola che si terrà nel Rione Madonna in Campagna sabato 7 e domenica 8 settembre. Questo evento, molto atteso dalla comunità, richiede il supporto e l’impegno di volontari per garantire il suo successo.

Dettagli dell’evento

Data : 7-8 settembre

: 7-8 settembre Luogo: Rione Madonna in Campagna, Castiglione Olona

Opportunità di volontariato

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini interessati a partecipare attivamente alla realizzazione della festa. Il coinvolgimento dei volontari è fondamentale per assicurare che tutte le attività e gli eventi si svolgano senza intoppi.

Come partecipare

Se desideri contribuire e dare una mano, puoi lasciare il tuo nominativo presso uno degli esercizi commerciali della zona. Questa è un’opportunità perfetta per essere parte integrante di una delle tradizioni più amate di Castiglione Olona, promuovendo lo spirito comunitario e la collaborazione tra i residenti.

Attività previste

La Festa di San Nicola offrirà una varietà di attività, tra cui stand gastronomici, giochi per bambini, spettacoli e momenti di intrattenimento per tutte le età. La partecipazione dei volontari sarà determinante per il successo di ciascuna di queste iniziative.

Contatti e informazioni

Per maggiori informazioni sull’evento e su come diventare volontario, i cittadini possono contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Castiglione Olona o visitare il sito ufficiale del Comune.

(foto archivio)

31072024